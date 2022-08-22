Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika
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Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı (2)

22.08.2022 17:27
Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı (2)

4 KİŞİNİN CENAZESİ BURDUR'DA TOPRAĞA VERİLDİMuğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 5 kişiden 4'ü için Burdur'un Altınyayla ilçesinde cenaze namazı kılındı.

4 KİŞİNİN CENAZESİ BURDUR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 5 kişiden 4'ü için Burdur'un Altınyayla ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Altınyayla Kaymakamı Kübra Teymur, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Namaz sonrası eski belediye başkanı Mevlüt Şimşek ile Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın cenazeleri Hacıyaran Mezarlığı'nda, eski belediye başkanı Süleyman Kılınç'ın cenazesi Sorkuncuk Mezarlığı'nda, Ünal Karapınar'ın cenazesi ise Havıtlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mesut MADAN/ BURDUR,


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Kaynak: DHA

Seydikemer, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika
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