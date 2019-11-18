Son Dakika Haberleri: 4 kişinin evlerinde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma
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4 kişinin evlerinde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

6 saat önce

4 kişinin evlerinde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturmaANTALYA'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin, kimyasal madde kullanımı sonucu evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili, babanın bıraktığı mektupta adları geçen 2 belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

4 kişinin evlerinde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

ANTALYA'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin, kimyasal madde kullanımı sonucu evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili, babanın bıraktığı mektupta adları geçen 2 belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı. Belediye de 3 çalışanı hakkında idari soruşturma başlattı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 9 Kasım günü Konyaaltı ilçesinde, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) kimyasal madde kullanımı sonrasında evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlatan mektubunda adı geçen, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli S.A. ile F.P. hakkında olduğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı da S.A., F.P. ve R.A. hakkında idari soruşturma başlattı.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -

4 kişinin evlerinde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:06 Kaynak: DHA
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