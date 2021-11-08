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4 kişinin hayatını kaybettiği eski dünür saldırısı saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika

4 kişinin hayatını kaybettiği eski dünür saldırısı saniye saniye kameraya yansıdı

08.11.2021 18:43

Afyonkarahisar'da eski dünürü ile ailesinden 3 kişiyi tabancayla öldüren İsmail Kınçak'ın saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay anında 2.70 promil alkollü olduğu belirlenen Kınçak ifadesinde, yıllar önce imza attığı 40 bin liralık senedin işleme konulup evine icra gelmesi sebebiyle saldırı yaptığını söyledi. Kınçak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde 6 Kasım saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Yusuf ve Fatma Mercan çiftinin boşanmasının ardından 2 aile arasında husumet başladı. Aralarında geçmişe dayalı borç anlaşmazlığı yaşayan 2 aile arasındaki husumet, icra takibi başlatılmasıyla daha da büyüdü.

KURŞUN YAĞDIRDI

Fatma Mercan'ın babası İsmail Kınçak, geçen cumartesi akşam saatlerinde 03 EL 524 plakalı otomobiliyle, Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ile Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki kızının bulunduğu 03 BG 792 plakalı aracı takibe başladı. Belde merkezinde Mercan ailesinin bulunduğu otomobili durduran Kınçak'ın tabancayla ateş ettiği Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ağır yaralandı. İsmail Kınçak, saldırı sonrası otomobili ile olay yerinden kaçtı.

2.70 PROMİL ALKOLLÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 yaralıyı hastaneye götürdü. Mevlüt, Şefika, Hatice Mercan ile Hanife Mutlu hayatını kaybetti, ağır yaralanan Yusuf Mercan da yoğun bakım servisine kaldırıldı. İsmail Kınçak, aynı gece Beyyazı beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde, Kınçak'ın 2.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İCRAYI KALDIRMASINI İSTEMİŞ

İsmail Kınçak'ın jandarmadaki ifadesinde, kızının 10 yıl önce severek evlendiğini, bu evlilikten çok önce Mevlüt Mercan ile karşılıklı anlaşarak 40 bin liralık senede imza attığını, çocuklarının boşanmasının ardından senedin işleme konulup evine icra geldiğini söylediği öğrenildi. Kınçak'ın, saldırı öncesi otomobili durdurduğu anda Mevlüt Mercan'dan icrayı kaldırmasını talep ettiğini, Mercan'ın küfür etmesi nedeniyle tabancayla ateş ettiğini belirttiği öğrenildi. İsmail Kınçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Kınçak'ın tabancalı saldırı anı, olay yerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Kınçak'ın, otomobilin şoför kapısını açıp, Mevlüt Mercan ile bir süre konuştuğu, sonrasında tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde yanına gelen kişilere tepki gösteren Kınçak'ın, ardından eski damadı Yusuf Mercan'ın olduğu kapıya yönelerek ateş etmeyi sürdürdüğü, arka camdan Şefika Mercan, Hanife Mutlu ve Hatice Mercan'ı vurduğu görüldü. Kınçak'ın, saldırı sonrasında çevredeki bir kişiye, araçtaki 1 yaşında çocuğu oradan almaları ikazında bulunduğu öğrenildi. Boşanan çiftin 2 çocuğu olduğu, velayetin annede bulunduğu öğrenildi.

4 kişinin hayatını kaybettiği eski dünür saldırısı saniye saniye kameraya yansıdı
4 kişinin hayatını kaybettiği eski dünür saldırısı saniye saniye kameraya yansıdı
4 kişinin hayatını kaybettiği eski dünür saldırısı saniye saniye kameraya yansıdı
4 kişinin hayatını kaybettiği eski dünür saldırısı saniye saniye kameraya yansıdı
4 kişinin hayatını kaybettiği eski dünür saldırısı saniye saniye kameraya yansıdı
4 kişinin hayatını kaybettiği eski dünür saldırısı saniye saniye kameraya yansıdı

Karahisar, 6 Kasım, Saldırı, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 kişinin hayatını kaybettiği eski dünür saldırısı saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika


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