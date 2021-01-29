4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

29.01.2021 10:57

4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Elazığ'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve 25 gündür tedavi altına alına 12 yaşındaki Sude'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını...

4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Elazığ'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve 25 gündür tedavi altına alına 12 yaşındaki Sude'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve 25 gündür tedavi altına alına 12 yaşındaki Sude'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Ocak akşamı merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelmişti. Çaydaçıra Mahallesi'nden Zafran Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Ali Y. idaresindeki 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Kaya yönetimindeki 23 K 5497 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68), kızları Sevgi Sesveren ile hafif ticari araçta bulunan Hüseyin Y. hayatını kaybetti.

Kazada, annesi, anneannesi ve dedesini kaybeden 12 yaşındaki Sude Sesveren ise özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. 25 gündür tedavisi süren Sude'de yapılan tüm müdahaleler rağmen dün gece kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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