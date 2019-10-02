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4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

54 dakika önce

4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildiANKARA - Başkent'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi.

4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

ANKARA - Başkent'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 3'ü ağır 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü Baki Ayaz adliyeye sevk edildi.

4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:12 Kaynak: İHA
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