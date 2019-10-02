4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildi
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4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildiANKARA - Başkent'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:12 Kaynak: İHA
4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildi
ANKARA - Başkent'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 3'ü ağır 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü Baki Ayaz adliyeye sevk edildi.
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