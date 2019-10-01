Son Dakika Haberleri: 4 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki otobüs şoförü adliyeye sevk edildi
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4 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Başkanet'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü, adliyeye sevk edildi.

4 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki otobüs şoförü adliyeye sevk edildi, System.String[]

Başkanet'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü, adliyeye sevk edildi.


Ankara'nın Mamak ilçesinde yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 3'ü ağır 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü Baki Ayaz adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Ankara, Mamak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
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