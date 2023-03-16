4 kişinin hayatını kaybettiği köprülü kavşakta sel anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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4 kişinin hayatını kaybettiği köprülü kavşakta sel anı kameraya yansıdı

16.03.2023 12:48
4 kişinin hayatını kaybettiği köprülü kavşakta sel anı kameraya yansıdı

Şanlıurfa'da 4 kişinin hayatını kaybettiği köprülü kavşaktaki sel anı ve bazı vatandaşların kurtarılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da 4 kişinin hayatını kaybettiği köprülü kavşaktaki sel anı ve bazı vatandaşların kurtarılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da dün sabah yaşanan sel felaketinde Abide kavşağında mahsur kalan 4 kişi hayatını kaybetti. Tünelde mahsur kalan araçların sel sularına görülmesi ile vatandaşların kurtarılma çalışmalarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntülerde tüneldeki araçlar ile içerisindeki vatandaşların kurtulmak için gösterdikleri çaba yer alıyor. Çevredekiler, sel sularına kapılan bazı vatandaşları merdiven uzatarak kurtarırken yardıma gelen ekiplerin kullandığı botun da sele kapılma anı saniye saniye görüntülendi. İtfaiye erleri de sele kapılarak gözden kayboldu.

Dünden itibaren köprülü kavşakta yapılan çalışmada şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, bölgede arama ve tarama çalışmalarına devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 kişinin hayatını kaybettiği köprülü kavşakta sel anı kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 kişinin hayatını kaybettiği köprülü kavşakta sel anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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