4 kişinin öldüğü akraba kavgasında sanıklara ceza yağdı - Son Dakika

4 kişinin öldüğü akraba kavgasında sanıklara ceza yağdı

BOLU'nun Seben ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan, 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

4 kişinin öldüğü akraba kavgasında sanıklara ceza yağdı, System.String[]

BOLU'nun Seben ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan, 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, baba ve 2 oğluna 76 yıl 6 ay ile 85 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi.

Olay, 2018 yılının Şubat ayında meydana geldi. Tadilatı yapılan odunluğun saçak kısmının öncekine göre daha uzun olduğu ve yolu daralttığı gerekçesiyle aralarında husumet olan Hasan Büyüktopaç ile amcasının oğlu Ayhan Büyüktopaç tartışmaya başladı. Gerginlik, araya girenler tarafından sona erdirildi. Daha sonra yeniden başlayan tartışma, ailelerden diğer bireylerin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Taş, sopa, balta ve tüfek kullanılan kavgada Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve oğlu Taşkın Büyüktopaç yaşamını yitirirken, yeğeni Soner Büyüktopaç da ağır yaralandı. Yapılan incelemede Ayhan Büyüktopaç'ın, aldığı sopa darbeleriyle diğer aile bireylerinin ise açılan ateş sonucu öldüğü belirlendi. Zeki Büyüktopaç, oğulları Onur ve Mustafa Büyüktopaç ile dede Hasan Büyüktopaç ve Hatice, Metin ve Soner Büyüktopaç gözaltına alındı. Büyüktopaç ailesinin 7 ferdi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kavgada ağır yaralandıktan sonra iyileşen Ayhan Büyüktopaç'ın babası Mehmet Büyüktopaç ise yargılama sırasında yaşamını yitirdi.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç, koronavirüs tedbirleri kapsamında tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Hasan ve Hatice Büyüktopaç ile müşteki sanık durumunda olan tutuksuz Metin ve Soner Büyüktopaç ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada, cumhuriyet savcısı daha önce açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar etti. Savcı, sanıkların 'silahla kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama', 'kasten öldürme', 'birlikte eylem ve fikir birliği içinde öldürmeye teşebbüs', 'silahla tehdit' ve 'korku, kaygı ve panik oluşturacak şekilde silahla ateş etme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma' suçlarından cezalandırılmalarını istedi. BERAAT TALEP ETTİLER Daha sonra sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yaptı. Avukatların savunmasının ardından Hatice ve Hasan Büyüktopaç, suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi. Tutuklu sanık Onur Büyüktopaç ise olayın bu şekilde sonuçlanmasını istemediğini belirterek, "Eğer bu sonucun olmasını isteseydim o an çalıştığım yerde bulunan kazma ve kürekle olay yerine gidebilirdim. Biz sadece seslere doğru gittik. Aldığım keser darbesi nedeniyle olay yerine babamın dahi geldiğini hatırlamıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi. Tutuklu sanık Mustafa Büyüktopaç da kardeşinin ifadelerini tekrarlayarak, olaydan dolayı pişman olduğunu ve beraatini talep ettiğini söyledi. Bir diğer tutuklu sanık Zeki Büyüktopaç ise mahkemenin kararına saygı duyacağını belirterek, "Çocuklarımı o şekilde görünce hem çocuklarımı hem de beni öldürecekleri korkusuyla üzerimde taşıdığım silahı çıkararak önce havaya ateş ettim. Sonra da hedef gözetmeden ateş ettim. O esnada Soner ve Metin'i de öldürebilirdim ama öldürmedim. Ben çok üzgün ve pişmanın. Böyle olmasını istemezdim. Ben silah kullanmasam benim çocuklarım ölecekti." diye konuştu. Kavgadan yaralı halde kurtulan müşteki sanıklar Soner ve Metin Büyüktopaç da beraatlerini talep etti. SANIKLARA CEZA YAĞDI Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zeki Büyüktopaç'a, Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye Büyüktopaç'a karşı haksız tahrik altında öldürme suçundan 4'er kez 16'şar yıl, Mehmet Büyüktopaç'a karşı öldürmeye teşebbüs suçundan ise 9 yıl, Soner Büyüktopaç'ı yaralama suçundan ise 10 yıl 6 ay, ruhsatsız silah taşıma suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplam 85 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık Mustafa Büyüktopaç hakkında, Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye Büyüktopaç'a karşı haksız tahrik altında öldürme suçundan 4'er kez 16'şar yıl, Mehmet Büyüktopaç'a karşı öldürmeye teşebbüs suçundan ise 9 yıl, Soner Büyüktopaç'ı yaralama suçundan 10 yıl 6 ay olmak üzere toplam 83 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanık Onur Büyüktopaç'ın ise Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye Büyüktopaç'a karşı haksız tahrik altında öldürme suçundan 4'er kez 16'şar yıl, Mehmet Büyüktopaç'a karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl, silahla gerçekleştirdiği tehdit eylemi nedeniyle 3 yıl, havaya ateş etme suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırılması yönünde karar açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Büyüktopaç'a Mehmet Büyüktopaç'a karşı işlediği yaralama suçundan ise 9 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Metin Büyüktopaç'ın ise kasten yaralama suçundan 1 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Soner Büyüktopaç, Zeki Büyüktopaç'a karşı işlediği iddia edilen kasten yaralama suçundan, Hatice Büyüktopaç da hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. Mahkeme heyeti Soner ve Onur Büyüktopaç'ın birbirlerine karşı yaralama eylemlerinden suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.


Mahkeme, Karar, Seben, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 kişinin öldüğü akraba kavgasında sanıklara ceza yağdı - Son Dakika

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