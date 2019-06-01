Son Dakika Haberleri: 4 kişinin öldüğü arazi kavgasında  21 kişi tutuklandı
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4 kişinin öldüğü arazi kavgasında  21 kişi tutuklandı

36 dakika önce

NİĞDE'nin Bor ilçesinde 4 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı tarla anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.

4 kişinin öldüğü arazi kavgasında  21 kişi tutuklandı, System.String[]
NİĞDE'nin Bor ilçesinde 4 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı tarla anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Bor ilçesi Bayat Köyü'nde iki aile arasında tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Fehim Kıran, Ramazan Kılıç, Mehmet Kılıç ve Mediha Doğan hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kavgada kullanıldığı düşünülen 8 silah polis tarafından ele geçirildi. Olaya karışan 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 47 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından 21 şüpheli tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


- Niğde
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:14 Kaynak: DHA
Bayat Köyü, Niğde, Güncel
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