Son Dakika Haberleri: 4 kişinin öldüğü binada hayat normale döndü
Son Dakika 3. Sayfa 4 kişinin öldüğü binada hayat normale döndü

4 kişinin öldüğü binada hayat normale döndü

7 saat önce

Antalya'da 2'si çocuk 4 kişinin cenazelerinin bulunduğu binada hayat normale döndü.

4 kişinin öldüğü binada hayat normale döndü, System.String[]

Antalya'da 2'si çocuk 4 kişinin cenazelerinin bulunduğu binada hayat normale döndü. Bina sakinlerinde tedirginlik olsa da yavaş yavaş dönüşlerine başladı.


Konyaltı İlçesi Siteler Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın son katındaki dairede Selim Şimşek(36),Sultan Şimşek(38) ve çocukları Ceren(9) ile Ali Çınar'ın(5) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olay yeri, AFAD ve Kimyasal Biyolojik Nükleer Tehditler ekibinin incelemesinin ardından cenazeler alınmıştı. AFAD, olay yeri ve Afyonkarahisar'dan gelen özel ekibinin ölçümlerini tamamlamasının ardından binanın çevresi araç ve yaya trafiğine açıldı. Bina içinde de ölçümler yapan ekipler, sağlığa zararlı bir bulguya rastlanmayınca girişe izin verdi. 53 dairenin bulunduğu binada kiracı ve ev sahipleri geri dönmeye başladı. Tedirgin olanlar ise binanın iyice havalandırmasının yapıldıktan sonra giriş yapacağı öğrenildi. Öte yandan Şimşek ailesinin Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerine devam ediliyor.


"Binada bir sıkıntı yok"


Binanın sahibi olduğu firmanın müdürü Olcay Şahin, binada 35 dairenin olduğunu belirterek, "25 kiracımız var. Kiracılarımız yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Emniyet yetkilileri binaya girişe izin verdi. Şuan hayat normal döndü. Yine de bir tedirginlik korku var. Binada ölçümler yapıldı. 3 -4 saat havalandırma yapmamızı istediler. Şuan binada bir sıkıntı yok" dedi. - ANTALYA

Sultan Şimşek, Antalya, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
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