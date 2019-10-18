Son Dakika Haberleri: 4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa 4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

28 dakika önce

4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıTUNCELİ - Tunceli-Elazığ Karayolu'nda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü kaza kameraya saniye saniye yansıdı.

4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

TUNCELİ - Tunceli- Elazığ Karayolu'nda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü kaza kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam üzeri Tunceli-Elazığ karayolunun 40. kilometresi Akpazar yol ayrımında meydana gelmişti. Alkan Çelik idaresindeki 62 AL 313 plakalı tır ile Ahmet Aydın yönetimindeki 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araç sürücü ile içerisinde bulunan Mahfuz Tektaş (39), Aziz Selçuk ve İbrahim Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan ve tedavisi tamamlanan tır sürücüsü ise bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:40 Kaynak: İHA
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