4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor - Son Dakika

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasında ekiplerin soğutma ve kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasında ekiplerin soğutma ve kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Fabrika alanındaki çalışmalar, drone ile havadan görüntülendi.

Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiindeki havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlamada, 114 kişinin yaralandığını açıklarken, hastanelere kaldırılan işçilerin büyük kısmı taburcu edildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 16'ya kadar düştüğünü açıkladı.

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Fabrika sahasında soğutma çalışmaları bugün sabaha kadar devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına hız verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Afet Kriminal İnceleme ekipleri de enkaz bölgesinde arama çalışmalarına katıldı. Enkaz kaldırma ve ekiplerin çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, fabrikadaki patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcı Lütfi Dursun koordinesinde toplam 10 savcı ile itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan uzman ekiple heyet oluşturdu.


- Sakarya
Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 08:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor - Son Dakika

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