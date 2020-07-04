4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (3) - Son Dakika

FABRİKA SAHİBİ YAŞAR COŞKUN: ÖNCELİĞİMİZ KAYIPLARIN SAĞ SALİM BULUNMASI
Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun, yaşananları anlattı. Coşkun, patlamanın bir anda olduğunu, neden ve nereden başladığını henüz öğrenemediklerini belirtti. Önceliklerinin kayıpların bulunması olduğunu ifade eden Yaşar Coşkun, "Hiç olmasını istemediğimiz bir olay yaşadık. Canlarımız gitti, yaralılarımız var. Şu anda önceliğimiz kayıp arkadaşlarımızın sağ salim bulunması, yaralılarımızın hızla iyileşmesi. Acımız büyük" dedi.
Patlamada, Yaşar Coşkun'un oğlu Hüseyin Can Coşkun ellerinden, baldızının oğlu Ahmet Çağırıcı'nın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.