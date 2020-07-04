4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (4) - Son Dakika

'SEBAHATTİN AĞABEY, YARALILARI KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜ'

Patlamanın meydana geldiği fabrikada 3 ay önce işe başlayan Güllü Aslan, yaşananları anlattı. Güllü Aslan, Sebahattin Tepeçınar'ın yaralıları kurtarmak isterken yaşamını yitirdiğini belirterek, "Hayatını kaybeden Sebahattin Ağabey, ilk patlamada dışardaymış. Tekrar patlama olmaz diye oradaki yaralıları kurtarmak için içeri girince ikinci patlama olmuş, orada kalmış" dedi.

'FINDIK ALANINA KOŞTUK'

Güllü Aslan, patlama sırasında kendisiyle birlikte 4 kadının fındık bahçesi ve ormanlık alanlara kaçarak kurtulduğunu belirterek, "Patlama oldu, ben zaten şoka girdim ve kalkamadım. İlk patlama sonrası dışarı çıktık, ikinci patlamada ben mola alanına savruldum. Mola alanından sonra fındıklık alanına koşmaya başladık. Ormanlara girdikten sonra baya bir yürüyüş sonrasında bir köye inerek eve sığındık. Burada bize su verdiler" diye konuştu.

ÖLEN İŞÇİNİN İKİZ KARDEŞİ: ARAMALARA KATILDIK

Patlamada hayatını kaybeden 10 yıllık işçi Sebahattin Tepeçınar'ın Akyazı 'da yaşayan ikiz kardeşi Saadettin Tepeçınar, "Yaklaşık 8 saat haber alamadık kendisinden. Aramalara da katıldık ama bulamadık. Hastaneden haber geldi daha sonra, gittik ve vefat ettiğini öğrendik. Daha önceki patlamada işçiydi, ama o patlama günü mesai saatleri dışında olduğu için fabrikada değildi. 3 çocuğu var" dedi.

Sebahattin Tepeçınar'ın oğlu Adem Tepeçınar ise, " Bartın 'da üniversite okuyorum, 19 yaşındayım. Patlama haberini burada çalıştığım oto yıkama firmasında aldım" diye konuştu.

Patlama sonrası kardeşi Sebahattin Tepeçınar'ı kurtarmak için fabrika alanına gittiğini belirten Murat Tepeçınar, "Patlama yerine 3 ila 4 kilometre mesafede bir yerdeydim. Hemen kardeşimin yanına gitmek istedim. Kısa sürede fabrikaya gittik. Aramalara katıldık ama tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Akşam saatlerinde acı haberi aldık. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.