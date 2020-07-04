4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (6) - Son Dakika

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (6)

'GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMAMIŞTI'Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk annesi Havva Çelik'in (55), Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önüne gelen yakınları ve akrabaları taziyede bulundu.

'GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMAMIŞTI'

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk annesi Havva Çelik'in (55), Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önüne gelen yakınları ve akrabaları taziyede bulundu. Patlamada eşini kaybeden Salih Çelik, "Ben burada Akyazı'da çalışıyordum ve patlamayı duydum ama eşimle ilgili haberi 5 gibi aldım. Uzun zamandır oradaydı, ama güvenlik önlemi alınmamıştı. Ben de 4 ay orada çalıştım, şikayet ettiğim için işten çıkartıldım. Biz acısını çekiyoruz, 2 tane oğlum var benim, bize kim bakacak artık?" dedi.

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Havva Çelik'in Hatay'da askerlik yapan oğlu Ogün Çelik ise, "Yemek yerken patlamayı gördüm, babamı aradım ve durumu sordum ama cevap vermedi. Askere giden herkes geride bıraktığı ailesine bir şey olması korkusunu yaşar ama ben böyle bir şey beklemiyordum tabi. 2 ayım kalmıştı, annemle kahvaltı yapmak istemiştik ama nasip olmadı" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIM HAYATINI KAYBETTİ'

Havva Çelik ile aynı fabrikada uzun süre birlikte çalışan, bir süredir tedavisi nedeniyle işe gidemeyen Nagihan Temur, "Çok sevdiğim bir ablamdı, gerçekten çok değerli bir insandı. Çok yakın arkadaşımdı. Güler yüzlü bir insandı. Çok patlamalar geçirdik ama en kötüsü buydu. Allah'ım beni korudu ama arkadaşlarım hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin hepsine, çok iyi insanlardı." dedi.

Ramiz Kaan OKTAR-Nuri KURU-AKYAZI (Sakarya),


Cumhuriyet Mahallesi, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (6) - Son Dakika

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