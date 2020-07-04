4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (7) - Son Dakika

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (7)
110 TON KAPASİTELİ PATLAYICI DEPOSUNUN PATLAMAMASI FACİAYI ÖNLEDİSakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ikinci gününde kayıp 3 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
110 TON KAPASİTELİ PATLAYICI DEPOSUNUN PATLAMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ikinci gününde kayıp 3 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fabrikadaki patlamalar sırasında 110 ton kapasiteli patlayıcı madde muhafaza deposu da ağır hasar aldı. Çatısının zarar gördüğü, çevre duvarlarının yıkıldığı depodaki patlayıcı maddelerin infilak etmemesi daha büyük bir facia yaşanmasının önüne geçti.
21 BİNANIN TAMAMI HASAR GÖRDÜ
Patlamalar sırasında fabrika yerleşkesindeki 21 binanın tamamı zarar gördü. Fabrikanın bazı noktalarında patlamalar sırasında derin çukurlar oluştu. Jandarmanın olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken, fabrikada hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:35 Kaynak: DHA
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