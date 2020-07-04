4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (8) - Son Dakika

'KIYAMET KOPUYOR ZANNETTİM'
Dün patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasına 2 kilometre uzaklıkta bulunan Tuzak Mahallesi'nde Özer Özçınar'a ait kümeste hasar meydana geldi, civcivlerin bir kısmı telef oldu. Kümes sahibi Özer Özçınar patlama anında işletmesinin ön tarafında olduğunu belirterek, "Patlama esnasında tesisin ön tarafındaydım. Sarsıntı beni 3-4 metre ileri attı. Yere düştüm. Deprem oluyor, kıyamet kopuyor zannettim. Bir süre olayın şokunda kaldım. Patlama anında 70 bin civciv vardı kümeste. Ağır maddi hasar meydana geldi. Hasar onarılır, tamir edilir. Ama giden canlar geri gelmez. Keşke bu patlama hiç olmasaydı" dedi.
Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya),