4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (9) - Son Dakika

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından fay hattı şeklinde oluşan yarık, dronla havadan görüntülendi. Fabrikanın yıkılan binalarının yakınında bulunan arazide yaklaşık 100 metrelik yarık oluştu. Fay hattını andıran yarık, dronla havadan görüntülendi. Yer altından geçen kablolar yarıkla birlikte gün yüzüne çıktı.