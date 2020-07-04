4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (10) - Son Dakika

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (10)

BAKAN KASAPOĞLU PATLAMANIN OLDUĞU FABRİKA SAHASINDAGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici patlamanın meydana geldiği fabrika sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalarını sürdüren AFAD görevlilerinden...

BAKAN KASAPOĞLU PATLAMANIN OLDUĞU FABRİKA SAHASINDA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici patlamanın meydana geldiği fabrika sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalarını sürdüren AFAD görevlilerinden bilgi aldı.

Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
'TÜRKİYE'DE FİŞEK ÜRETİLMESİNİ GEREKSİNİM OLARAK GÖRMÜYORUM'

Fabrika sahasında incelemelerde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, havai fişek fabrikasında çalışanların uzman kişilerden oluşması gerektiğini ifade ederek, "Ben artık Türkiye'de havai fişek üretilmesini bir gereksinim olarak görmüyorum, dışarıdan çok rahat bunlar temin edilebilir. Artık farklı şekilde dronla lazer ile bu işler görülebilir. Tabii bir diğer konu ucuz ve tecrübesiz işçi çalıştırılması. Burada çalışanların çok uzman olması lazım, çünkü bunlar bir anlık hatanın bir faciaya dönüşebileceği bir üretim tesisi. Dolayısıyla da vatandaşların bu anlamda iddiaları var. Tabii İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri burada inceleme yaptılar, diğer kurumların yetkilileri gerekli incelemeleri yapıyorlar. Savcılık da harekete geçmiş vaziyette. Bir hata, bir kusur varsa ve kimden kaynaklanıyorsa hak ettikleri ceza ile karşı karşıya kalacaklardır ve kalmaları gerekiyor. Bu bir iş kazası deyip geçilemez" dedi.


Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 16:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (10) - Son Dakika

Son Dakika

15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:24 Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı 14:39 Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:53 Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
20:53
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
20:00
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 23:00:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (10) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]