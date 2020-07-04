4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (10) - Son Dakika

'TÜRKİYE'DE FİŞEK ÜRETİLMESİNİ GEREKSİNİM OLARAK GÖRMÜYORUM'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici patlamanın meydana geldiği fabrika sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalarını sürdüren AFAD görevlilerinden bilgi aldı.

BAKAN KASAPOĞLU PATLAMANIN OLDUĞU FABRİKA SAHASINDA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu