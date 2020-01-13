4 kişinin öldüğü katliama 4 müebbet talebi... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 kişinin öldüğü katliama 4 müebbet talebi... - Son Dakika

4 kişinin öldüğü katliama 4 müebbet talebi...

6 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde eşi, 2 çocuğu ve babasını tabancayla öldüren Hamza Sakin'in (42) dava dosyasında karar aşamasına gelindi.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde eşi, 2 çocuğu ve babasını tabancayla öldüren Hamza Sakin'in (42) dava dosyasında karar aşamasına gelindi. Son mütaalasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Hazma Sakin için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi. Tahliyesini isteyen Sakin'in karar duruşması avukatının savunma için süre talep etmesiyle ertelendi.


Olay, iki yıl önce mayıs ayında, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Hamza Sakin, eşi Havva (38), kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) ile birlikte babası Hasan Sakin'in (65) evine gitti. Psikolojik sıkıntısı olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen Hamza Sakin, iftar vakti, bilinmeyen sebeple tabancasını çıkarıp, babası ile çocuklarına kurşun yağdırdı. Sakin, kaçmaya çalışan eşini de evin önünde yakalayıp, tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekipler, Hasan, Havva, Rümeysa ve Süleyman Sakin'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayda 2 şarjör kurşun sıktığı belirlenen Hamza Sakin, sorgusunun ardından tutuklandı. Hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle dava açıldı.


Yargılaması devam eden duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan katıldı. Sanık Hamza Sakin, "Ruhsatlı olan tabancamı 6 ay önce satın almıştım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı iftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar, annesine küfredince eşim de oğluma bağırdı. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım. Eşimin boğazına nasıl bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Babam yaşananlara göz yumduğundan çocuklarımı da o anın etkisiyle vurmuşum" diye savunmasını tekrarladı.


Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, Adli Tıp Kurumu'ndan akli dengesi yerinde olduğuna yönelik karar verilen sanığın iki çocuğunu, eşini ve babasını öldürmek suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.


Mahkeme Başkanı tarafından mütalaa ilgili söylemek istediği sorulan sanık Hamza Sakin, tahliyesini istedi.


Sanık avukatı Mustafa Ersin Künbi'nin savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Mudanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
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