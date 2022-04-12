4 kişinin öldüğü kazada, 3 göçmen kaçakçısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

4 kişinin öldüğü kazada, 3 göçmen kaçakçısı adliyeye sevk edildi

12.04.2022 11:59
4 kişinin öldüğü kazada, 3 göçmen kaçakçısı adliyeye sevk edildi

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde dün 4 kişinin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücü ile başka araçla öncülük yapan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde dün 4 kişinin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücü ile başka araçla öncülük yapan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Tedaviye alınan 23 yaralıdan 14'ü ise taburcu edildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Adilcevaz'a 15 kilometre uzaklıktaki Bahçedere köyü yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan Uğur Tanşuli yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra takla attı. Kazada 4 kaçak göçmen hayatını kaybederken, sürücü dahil, 23 kişi de yaralandı. Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 14'u taburcu edildi. Bu kişiler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Tedavisi sonrası gözaltına alınan minibüs sürücü Uğur Tanşuli ile başka araçla öncülük yaptıkları belirlenen 2 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


4 kişinin öldüğü kazada, 3 göçmen kaçakçısı adliyeye sevk edildi
4 kişinin öldüğü kazada, 3 göçmen kaçakçısı adliyeye sevk edildi
YORUMLAR
500
Bitlis'te yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretiliyor Bitlis'te yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretiliyor Son Dakika | Bitlis'te kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 23 yaralı (2) Son Dakika | Bitlis'te kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 23 yaralı (2)

Adilcevaz, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 kişinin öldüğü kazada, 3 göçmen kaçakçısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
11:57 12 Nisan'da gram altın 922 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:53 Gaziantep'te nefes borusuna ceviz kaçan küçük Metin, hayatını kaybetti
11:42 Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi
11:39 Bağcılar'da Suriyeli gerginliği! Yolun ortasına sandalye koyup geçenlere laf attı: Erkek olan gelsin
11:36 12 Nisan'da dolar 14,68 seviyelerinde alıcı buluyor
11:34 NATO Finlandiya ve Norveç'e yeşil ışık yakınca Rusya'dan yanıt gecikmedi: Finlandiya sınırına askeri teçhizat yığdılar
11:31 Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı
11:28 Yeni Pandora belgeleri: Oligarkların gizli hesapları gün yüzüne çıkarıldı
11:28 Evlilik programlarıyla tanındı, dine yöneldi, şimdi sarıkla dolaşıyor! Meriç Erkan: Sarık ve şalvar giyinmek daha büyük sevap!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 12:07:45. #1.12#
SON DAKİKA: 4 kişinin öldüğü kazada, 3 göçmen kaçakçısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement