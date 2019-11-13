Son Dakika Haberleri: 4 kişinin öldüğü olay sonrası acı tablo: Sinir krizleri geçirdiler
Son Dakika Güncel 4 kişinin öldüğü olay sonrası acı tablo: Sinir krizleri geçirdiler - Son Dakika

4 kişinin öldüğü olay sonrası acı tablo: Sinir krizleri geçirdiler

6 saat önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde işlenen cinayette 1'i kadın 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından acı olay sonrası hayatını kaybeden şahısların yakınları sinir krizi geçirdi.

4 kişinin öldüğü olay sonrası acı tablo: Sinir krizleri geçirdiler, System.String[]

İzmir'in Kiraz ilçesinde işlenen cinayette 1'i kadın 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından acı olay sonrası hayatını kaybeden şahısların yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, sabah saatlerinde Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesi Bağarası Sokak'ta meydana geldi. Aynı aileden İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları olan Erol Akkeçe (35), evlerinin önünde silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulunmuştu.

Cinayete ilişkin yine aynı aileden M.A. (35) isimli şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, cinayeti eşini rahatsız ettikleri gerekçesiyle işlediğini söylediği öğrenildi.

AİLELER SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Öte yandan acı olaydan sonra ölen kişilerin yakınları olayın meydana geldiği evin yakınında toplandı. Aileler sinir krizleri geçirirken görüntüler yürekleri dağladı. Olay nedeniyle komşular da şoka girdi.

(İHA)

Sabah, İzmir, Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten 2 yıl dava açıldı
Dans pistinde doğan bebek, kulübe ömür boyu ücretsiz girecek Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:06:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 kişinin öldüğü olay sonrası acı tablo: Sinir krizleri geçirdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]