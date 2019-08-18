Son Dakika Haberleri: 4 kişinin öldüğü otomobil barajdan çıkartıldı
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4 kişinin öldüğü otomobil barajdan çıkartıldı

55 dakika önce

Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 kişinin öldüğü 1 kişinin sağ kurtulduğu otomobil, çekici yardımıyla barajdan çıkartılarak olay yerinden götürüldü.

4 kişinin öldüğü otomobil barajdan çıkartıldı, System.String[]
Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 kişinin öldüğü 1 kişinin sağ kurtulduğu otomobil, çekici yardımıyla barajdan çıkartılarak olay yerinden götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bartın'ın Hasankadı beldesinde meydana gelen kazada İlyas Özgüç (35) idaresindeki 74 AAC 324 plakalı otomobil yağış nedeniyle yolun kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kışla Barajı'na uçtu. Araçta bulunan baba Hüseyin Özgüç (65) oğulları İsmail ve İlyas Özgüç (35) ile damatları Muhammet Karakaş (45) ve Arif Üstünbaş (46) araçla birlikte sulara kapıldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından baraj sularında kaybolan 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri hastane morguna kaldırılırken araçtan sağ çıkan Arif Üstünbaş'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan 4 kişiye mezar olan otomobil de ekiplerce gömüldüğü sudan çıkartılarak çekiciye yüklendi. Adeta hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. - BARTIN
Hasankadı, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:53 Kaynak: İHA
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