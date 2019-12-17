4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (2) - Son Dakika

4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (2)

6 saat önce

AYŞE ELMAS DA DEFNEDİLDİÖnceki gece meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Antalya'da tedavisi devam ettiği sırada doktorların çabasına karşın yaşamını yitiren Ayşe Elmas'ın cenazesi, Hatıplar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı kazada yaşamını yitiren yakınlarının yanında...

4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (2), System.String[]

AYŞE ELMAS DA DEFNEDİLDİ

Önceki gece meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Antalya'da tedavisi devam ettiği sırada doktorların çabasına karşın yaşamını yitiren Ayşe Elmas'ın cenazesi, Hatıplar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı kazada yaşamını yitiren yakınlarının yanında toprağa verildi. Cenaze namazına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'le birlikte kalabalık topluluk katıldı.

KARAYOLLARI EKİPLERİ GELDİ

Namazın ardından Ayşe Elmas'ın yakınlarıyla görüşen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dün Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile görüştüğünü belirterek, "Bugün sabahtan Karayolları ekipleri kavşakta inceleme yaptı. Biz kavşak yapılırken sürekli uyardık. Ancak kavşak bu şekilde oldu. Şimdi 4 canımız gitti, inşallah bundan sonra böyle acı yaşamayız" diye konuştu.

SAAT 17.00'DE EYLEM VAR

Cenaze namazının ardından saat 17.00'de kazanın meydana geldiği kavşakta eylem yapılacağı belirtilerek, vatandaşlar eyleme katılmaya davet edildi.


Değerli Taş, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenen kadın, her yerde biyolojik ailesini arıyor
Talihsiz vatandaş, 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak

Son Dakika Haberleri
21:39 Şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'-2... - Son Dakika
21:38 (Görüntülü) (Özel görüntülerle) ŞİŞLİ'DE MARKET ÇALIŞANI PARASINI VERMEDEN MEYVE YİYEN TURİSTİ... - Son Dakika
21:32 DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika
21:32 Balıkesir yavruyken beslediği kumru, kahvehanenin maskotu oldu - Son Dakika
21:28 Meteorolojiden 5 il için sis uyarısı - Son Dakika
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:41:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]