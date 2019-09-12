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4 kişinin öldüğü otopark kavgasında 2 tutuklama

1 saat önce

4 kişinin öldüğü otopark kavgasında 2 tutuklamaGAZİANTEP - Gaziantep'te 4 kişinin öldüğü otopark kavgasının ardından gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

4 kişinin öldüğü otopark kavgasında 2 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te 4 kişinin öldüğü otopark kavgasının ardından gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde 9 Eylül Pazartesi gecesi meydana gelen olayda araç parkı yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 26 yaşındaki Faik Korkmaz, 36 yaşındaki Hüseyin Yıldız, 28 yaşındaki Metin Korkmaz ve 27 yaşındaki Adem Yıldız öldürülürken Cengiz Demir, Ayvaz Yakup Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz yaralanmıştı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları detaylı çalışmaların ardından C.D., A.D., M.D., İ.D. ve A.T.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak, çelik yelek giydirilerek zırhlı araçlarla adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen zanlılardan İ.D ve C.D tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi ise denetimi serbestlik kararı ile serbest bırakıldı.

4 kişinin öldüğü otopark kavgasında 2 tutuklama

Gaziantep, Şahinbey, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
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