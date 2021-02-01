4 kişinin ölü bulunduğu mahallede vatandaşlar şaşkın - Son Dakika

4 kişinin ölü bulunduğu mahallede vatandaşlar şaşkın

01.02.2021 13:37
4 kişinin ölü bulunduğu mahallede vatandaşlar şaşkın, System.String[]

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde dün 3 kişinin başlarından vurulmuş 1 kişinin de boynunun kırılmış şekilde ölü bulunduğu olayla ilgili jandarma ekipleri bölgedeki incelemelerini tamamladı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde dün 3 kişinin başlarından vurulmuş 1 kişinin de boynunun kırılmış şekilde ölü bulunduğu olayla ilgili jandarma ekipleri bölgedeki incelemelerini tamamladı. Olayın yaşandığı mahallede ise vatandaşlar ölü bulunan gençlerin arkadaş olduğu ve zaman zaman görüştüklerini belirterek olayın şokunu yaşadıklarını belirtti.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı 3 kişinin başlarından vurulmuş 1 kişinin de boynu kırılmış şekilde ölü bulunması sonrası bölgede jandarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Ölü olarak bulunan 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın olayı ile ilgili olarak ekipler bölgede yeni bir delil bulmak için sabah saatlerinde arama köpekleriyle inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından olay yerinde sessizlik hakim oldu. Mahalle sakinleri ise olayın şokunu yaşadıklarını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Sezai Akgün, ölü olarak bulunan gençlerden biriyle akraba olduklarını belirterek "Bu 3 arkadaş Alaşehir'den arkadaşlar. Ara sıra gelir burada kalırlardı. Halamın oğlu da orada okumuştu zaten. Bunlar bir arkadaşı için asker eğlencesi yaptılar. O gece de burada kaldılar. Ertesi gün ulaşamayınca arıyorlar. Tesadüfen başka biri cesetleri mahallenin 500 metre ilerisinde görüyor. Tam çözemedik olayı. Bir kişinin de boynu kırılmış yeni öğrendik. Tüfekle vurulmuş" dedi.

Jandarmayla beraber olay yerine giden mahalle sakinlerinden Hüseyin Şengül, "Ben olay yerine vardığımda hepsi yatıyordu. Bir araç vardı. Ben sonra yaklaştım. Yüzleri parçalanmış olduğunu görünce dayanamadım geri döndüm. Jandarmayla beraber gitmiştik zaten. Ben yaklaştım 5 metre kadar. Dayanamadım görünce" diye konuştu.

Ölen gençlerden birinin mahalleli olduğunu belirten Nuri Yüksel, "Bizim köyümüzün çocuklarıydı. Bunlar liseden arkadaşlarmış. Akşamüzeri olayı duyduk" ifadelerini kullandı.

ASKER EĞLENCESİNE KATILMAK İÇİN GELMİŞLER, DOĞUM GÜNÜ KUTLAYACAKLARDI

Öte yandan tarlada ölü olarak bulunan 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın'ın uzun liseden arkadaş olduğu ve olayın yaşandığı günden önce asker uğurladıklarını ve bugün doğum günü olan Neşet Dalgın'ın doğum gününü kutlamak için Kestelli'de kaldıkları öğrenildi.

Ayrıca ölen gençlerden 22 yaşındaki Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu belirlendi.

Olayın aydınlatılması için soruşturma sürüyor.

(Aykut Yeniçağ - Önder Aydın/İHA)

Jandarma, Ahmetli, Manisa, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 4 kişinin ölü bulunduğu mahallede vatandaşlar şaşkın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine sarıldı Kansere yakalandığı için kariyerini kaybeden vücut geliştirmeci, şimdi de bacağını kaybetmek üzere Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor
Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı         
13:19
Clubhouse sohbet uygulaması dünyayı kasıp kavuruyor! Türkiye'den katılan ilk siyasetçi Davutoğlu oldu Clubhouse sohbet uygulaması dünyayı kasıp kavuruyor! Türkiye'den katılan ilk siyasetçi Davutoğlu oldu         
12:23
Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi         
12:12
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi         
11:46
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın         
11:17
Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi         
11:13
50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı         
11:11
Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi         
10:42
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Mahalleli şaşkına döndü! Kasalar dolusu meyve yokuş aşağı yuvarlandı, vatandaşlar topladı Mahalleli şaşkına döndü! Kasalar dolusu meyve yokuş aşağı yuvarlandı, vatandaşlar topladı         
09:31
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 13:41:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 kişinin ölü bulunduğu mahallede vatandaşlar şaşkın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei