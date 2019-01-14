4 Kişinin Ölümünden Sorumlu Tutulan Eski Militan ve Yazar Battisti İtalya'ya İade Edildi.
44 dakika önce
İşlediği dört cinayetten ömür boyu hapse mahkum edilen eski komünist militan ve yazar Cesare Battisti Bolivya'da yakalanmasının ardından İtalya'ya iade edildi.
İşlediği dört cinayetten ömür boyu hapse mahkum edilen eski komünist militan ve yazar Cesare Battisti Bolivya
'da yakalanmasının ardından İtalya
'ya iade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:04
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