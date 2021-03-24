BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi - Son Dakika

BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi

24.03.2021 14:20

4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi incelediBURSA'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı kazaya neden olan TIR'la ilgili mahkeme, 2 makine mühendisi ile bir fren ustasından oluşan bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporu bekliyor.

4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi

BURSA'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı kazaya neden olan TIR'la ilgili mahkeme, 2 makine mühendisi ile bir fren ustasından oluşan bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporu bekliyor. Mahkemede TIR sürücüsü Faruk Eskiçırak'ın kazaya, boşalan fren sisteminin neden olduğunu söylemesi üzerine araçta bilirkişi incelemesi istendi.

Kaza, 12 Mart Cuma günü Kestel ilçesi Barakfakih mevkiinde meydana geldi. Faruk Eskiçırak yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı TIR, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak, önce kırmızı ışıkta bekleyen 22 araca çarptı, ardından altına alarak sürükledi. Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler hayatını kaybederken; 20 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların 15'i taburcu edilirken, 5'inin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Pek çok aracın demir yığınına döndüğü kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'KAZA ANINI HATIRLAMIYORUM'

Kazanın ardından gözaltına alınan, TIR sürücüsü Faruk Eskiçırak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskiçırak'ın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

'Yirmi yıldan fazla TIR şoförüyüm.2 yıla yakın bir süredir çalıştığım firmada, hep aynı aracı kullandım. Periyodik bakımlarını aracın zamanı geldiğinde serviste yaptırdım. Rampadan inmeye başlayınca fren tutmadı. Hızım iyice arttı. En son hızım 120 kilometreye dayandı. Motor bağırıyordu, aracım 4'üncü vitesteydi. Rampadan inerken önümde seyreden araçlara çarpmamak için kendilerini korna, selektörle uyarıp, dörtlüleri yakıp, yol vermelerini istedim. Rampada bulunan araçlar sağa sola kaçışıp yol verdi. Rampadan aşağıya zikzaklar çizerek indim. Amacım önümde seyreden araçlara vurmamaktı. En son düzlüğe doğru giriş yaptım. Bir anda trafik ışıklarının kırmızı yandığını, araçların orada durduğunu gördüm. Aracımı, sağa doğru manevra yaptırıp, devirme eğilimine girdim. Işıklara gelmeden öndeki bir araca çarpınca aracın yönü ışıkların istikametine döndü. Direksiyon bir anda kilitlenip stop etti. O anda hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldım. İlk araca çarptığımda başımı bir yerlere vurmuş olacağım ki kaza anını ve nerelere çarptığımı hatırlamıyorum. Kazadan sonra birilerinin gelip, beni araçtan çıkarmaya çalıştıklarını hatırlıyorum. Kazanın dorse fren körüklerinin boşalmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Dorsedeki yükün en son indiğim rampada çekiciye baskı yaptığını hissettim. Tüm tedbirleri almama rağmen aracımı, durdurmam mümkün olmadı."

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Sürücü Faruk Eskiçırak'ın savunmasında frenlerinin boşaldığını söylemesi üzerine nöbetçi mahkeme, bilirkişi oluşturulmasına karar verdi. İki makine mühendisi ve bir fren ustasından oluşan bilirkişi heyetinin TIR'ın fren sistemini incelemesi talep edildi. Bunun üzerine Emniyet otoparkından çekiciyle alınan TIR, polis eşliğinde İnegöl ilçesi Metal Sanayi'deki fren sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir iş yerine getirildi. Bilirkişi heyeti, TIR'ın çekici kısmındaki iki tekerlekte bulunan frenleri ve 'imdat' freni olarak da bilinen araçtaki yardımcı fren sistemini inceledi. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu, mahkemeye sunması bekleniyor.

BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi
BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi

Makine Mühendisi, Cuma, Mart, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ı bilirkişi inceledi - Son Dakika


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