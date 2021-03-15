4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş - Son Dakika

4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş

15.03.2021 18:52
4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş, System.String[]

Bursa'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada tutuklanan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı. Faruk Eskiçırak adliyedeki ifadesinde, "Kazanın dorse fren körüklerinin boşalmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Dorsedeki yükün en son indiğim rampada tıra baskı yaptığını hissettim. Tüm tedbirleri almama rağmen aracımı durdurmam mümkün olmadı" ifadelerini kullandı.

Geçen Cuma günü Kestel ilçesi Barakfakih mevkiinde meydana gelen kazada Faruk Eskiçırak yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı kedi kumu taşıyan TIR, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 22 araca çarptı. Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler öldü, 8'i ağır, 20 kişi yaralandı.

"TIRIN PERİYADİK BAKIMLARI ZAMANINDA SERVİSTE YAPILDI"

Kazanın ardından tutuklanan, TIR sürücüsü Faruk Eskiçırak'ın ifadesi ortaya çıktı. 20 yıldan fazla TIR şoförlüğünü yaptığını söyleyen Eskiçırak, 2 yıla yakın bir süredir aynı firmada çalıştığını ve kazaya karıştığı çekiciyi de işe girdiği günden beri kullandığını ifade etti. Aracın Eskiçırak, periyoduk bakımlarını zamanı geldiğinde serviste yaptırdıklarını iddia etti.

"YÜK NORMAL SEVİYEDEYDİ"

Ordu'nun Fatsa ilçesinden yüklenilen kedi kumunu Bursa'nın Nilüfer ilçesine götürmek üzere 11 Mart tarihinde yola çıktığını kaydeden Eskiçırak, Bursa'ya gelene dek araçta bir arıza hissetmediğini ve yüklenilen kum miktarının da normal seviyede olduğunu ifade etti.

4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş

"SON ÇARE İMDAT FRENİNİ ÇEKTİM ANCAK DURAMADIM"

İfadesinde olay gününü anlatan Eskiçırak, "İnegöl'ü geçtikten sonra Ümitalan rampasından aşağıya motor freni, dorse ve ayak freniyle inmeye başladım. Kıvrımlı yolda araba hızlanmaya başlayınca dorse frenini çeke çeke indim. Fren dorseyi tutmamaya başladı. O anda ayağımın altındaki fren pedalının da boşaldığını fark ettim. İmdat frenini çektim; ancak hiç tutmadı. Aracım daha da hızlanmaya devam etti. Turanköy düzlüğüne geldiğimde aracın hızı 80 kilometre civarındaydı."

"ARACIMIN DİREKSİYONU BİR ANDA KİLİTLENDİ"

Eskiçırak, aracın dorsesini yolun sağındaki beton bariyere vurup durdurmak istediğini ancak hızının düşmediğini söyledi. Eskiçırak ifadesinde şunları anlattı; "Rampadan inmeye başlayınca fren tutmadı. Hızım iyice arttı. En son hızım 120 kilometreye kadar dayanmıştı. Motor bağırıyordu, aracım 4'üncü vitesteydi. Rampadan inerken önümde seyreden araçlara çarpmamak için kendilerini korna, selektörle uyarıp dörtlüleri yakıp yol vermelerini istedim. Rampada bulunan araçlar sağa sola kaçışıp yol verdiler. Rampadan aşağıya zikzaklar çizerek indim. Amacım önümde seyreden araçlara vurmamaktı. En son düzlüğe doğru giriş yaptım. Bir anda trafik ışıklarının kırmızı yandığını araçların orada durduğunu gördüm. Aracımı sağa doğru manevra yaptırıp devirme eğilimine girdim. Işıklara gelmeden önündeki bir araca çarpınca TIR'ın yönü ışıklar istikametine döndü. Aracımın direksiyonu bir anda kilitlenip stop etti. O anda hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldım. İlk araca çarptığımda başımı bir yerlere vurmuş olacağım ki kaza anını ve nerelere çarptığımı hatırlamıyorum. Kazadan sonra birilerinin gelip beni araçtan çıkarmaya çalıştıklarını hatırlıyorum.

"KAZANIN FREN KÖRÜKLERİNİN BOŞALMASINDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kazanın dorse fren körüklerinin boşalmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Dorsedeki yükün en son indiğim rampada çekiciye baskı yaptığını hissettim. Tüm tedbirleri almama rağmen aracımı durdurmam mümkün olmadı." ifadelerini kullandı.

4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş

Trafik Kazaları, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş - Son Dakika


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