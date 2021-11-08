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4 kişinin sokak ortasında öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

4 kişinin sokak ortasında öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasında

08.11.2021 15:03
4 kişinin sokak ortasında öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da 3'ü kadın 4 kişinin sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da 3'ü kadın 4 kişinin sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görenleri dehşete düşüren görüntülerde, katil zanlısının çevredekilerin engel olmaya çalışmasına rağmen kimseyi dinlemeyip otomobilin kapılarını açarak içeri kurşun yağdırdığı anlar yer aldı.

Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Hafta sonu Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçrip, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Yusuf Mercan, babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu vuruldu. Hastaneye kaldırılan şahıslardan Yusuf Mercan tedavi altına alınırken, diğer aile üyeleri ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

4 kişi 40 bin TL'lik senet yüzünden öldürüldü

Olayın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde ölüm yağan otomobilin başına gelen katil zanlısı aracın şoför kapısını açıp, önce aracı kullanan eski damadı Yusuf Mercan'a ateş açtı. Mercan aracı hareket ettirip kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Araç hareket etmeyince katil zanlısı Kınçak bu defa aracın arka kapısının camına ateş açtı. Ardından aracın diğer kapılarını açıp içeri ateş açtı. Daha sonra çevreden gelenler Kınçak'ı sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İlk başta kimseyi dinlemeyen Kınçak, birkaç el ateş açtıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan, Kınçak'ın eski dünürlerini 40 bin TL'lik senedi icraya verdikleri için öldürdüğü öne sürüldü. - AFYONKARAHİSAR

4 kişinin sokak ortasında öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasında
4 kişinin sokak ortasında öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasında
4 kişinin sokak ortasında öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasında

Türk Lirası, Karahisar, Tragger, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 kişinin sokak ortasında öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika


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