4 kişinin virüsten öldüğü mahallede yaşayanların, tedirginliği sürüyor - Son Dakika

4 kişinin virüsten öldüğü mahallede yaşayanların, tedirginliği sürüyor

4 kişinin virüsten öldüğü mahallede yaşayanların, tedirginliği sürüyorİZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

4 kişinin virüsten öldüğü mahallede yaşayanların, tedirginliği sürüyor

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İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden birinin minibüs şoförü olduğu öğrenilirken, köy halkı virüsten korunmak için evlerinin önünü deterjanla yıkamaya başladı.

Kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 2 bin 600 nüfuslu mahallede filyasyon çalışması yapılmasına karar verdi. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, binaya gelemeyecek durumda olan yaşlı ya da engelliler için de gezici test ekipleri görevlendirildi. Koruyucu ekipmanını giyen 25 kişilik filyasyon ekibi, tüm mahallede PCR testleri yaptı. Çalışma sonucu 70 pozitif vaka tespit edildi. Öte yandan kısıtlamaların uygulandığı mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekiplerinin nöbetinin sürdüğü görüldü. Araçlardaki kişilerin ateşini ölçen ekipler, vücut sıcaklığı düşük çıkanların mahalleye girmesine izin verdi. Küner Mahallesi sakinlerinin giriş ve çıkışlarına izin verilirken, mahalleden olmayanların girişine ise izin verilmedi. Ayrıca mahalledeki kahve ve berberlerin de hala kapalı olduğu belirtildi.

EVLERİNİN ÖNÜNÜ YIKADILAR

Mahallede bu zamana kadar, koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ticari taksi ve yolcu minibüsü plakası sahiplerinin çok olmasıyla ünlenen köyde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerden birinin minibüs şoförü olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, virüsten korunmak isteyen Küner Mahallesi sakinleri, evlerinin önünü deterjanlı suyla yıkamaya başladı. Ellerine hortumlarını alan köylüler, konutlarının önünde temizlik yaptı.

'TOPTANCILAR KÖYE GELMİYOR'

Mahallede market işleten Murat Önder, "Köyün halini görüyorsunuz, berbat durumda. Sokağa çıkmaya bile korkuyoruz. Biz tedbirlerimizi alıyoruz, gerisi Allah'a kaldı. Gereken her şey yapıldı. İlaçlamalar yapıldı, herkese testler yapıldı. Hasta olduğu tespit edilenler de evlerinden çıkmıyor, kimisi de hastanede tedaviye alındı. Ben market işletiyorum, toptancıların hiçbiri köye gelmiyor. Bu yüzden işlerimiz de durdu" dedi.

'HERKES BİRBİRİNDEN KAÇIYOR'

Mahalle sakinlerinden Nilüfer Küçülü ise, "Evlerimizden çıkmıyoruz, misafirliğe çıkmıyoruz. Ben çalışmak için bazen dağa çıkıyorum, çünkü mecburum. Köydeki durum eskisi gibi değil, herkes tedirgin ve herkes birbirinden kaçıyor. Bu köyde genelde dolmuş şoförlüğü ve ticari taksi şoförlüğü yapılıyor. Ama denildiği gibi her hanede 10 tane yok. Ben de buralıyım, hiç dolmuşumuz olmadı. Dede teriyle kazanılanlar elbette var, bunda da gocunacak bir şey yok" dedi.

Menderes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:08 Kaynak: DHA

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