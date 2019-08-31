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4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

42 dakika önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın önce aydınlatma direğine sonra tabelaya çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında, System.String[]

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın önce aydınlatma direğine sonra tabelaya çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Aydın- Muğla yolu Yenipazar ilçesi yol kavşağında meydana geldi. Muğla yönünden Aydın yönüne giden Mehmet Karakuzu yönetimindeki 16 BD 557 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce aydınlatma direğine sonra yön tabelası direğine çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:16 Kaynak: DHA
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