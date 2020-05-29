4 kişinin yaralandığı silahla kavgada 5 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

KARAMAN'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin her birine sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Olay, Ramazan Bayramının 2'nci günü saat 19.00 sıralarında Ağılönü köyünde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Beytullah E. ve İsa S.(35), telefonda konuşurken tartıştı. Tartışmanın ardından Beytullah E., arkadaşları Emre S., Semih Ç. Abdullah K. ve Muzaffer E. ile birlikte yanlarına aldıkları tüfeklerle Ağılönü köyüne gitti. Beytullah E. ve İsa S. arasında burada da yaşanan tartışmaya kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada İsa S. ve yanında bulunan Ahmet K.(26), Aziz K.(30) ve İlyas K.(34) av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şüphelilerde olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, Beytullah E. ile arkadaşları Emre S., Semih Ç. Abdullah K. ve Muzaffer E.'yi yakaladı. 'Kasten adam öldürme' suçundan dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah K., Beytullah E., Emre S. ve Semih Ç. tutuklandı. Muzaffer E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.