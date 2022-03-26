4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma 22 bin liralık alacak için çıkmış - Son Dakika
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4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma 22 bin liralık alacak için çıkmış

26.03.2022 10:29
4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma 22 bin liralık alacak için çıkmış

ADANA'da 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın, spor salonu açmak için ortak olan 2 grup arasında 22 bin lira alacak nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

ADANA'da 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın, spor salonu açmak için ortak olan 2 grup arasında 22 bin lira alacak nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı, ağır yaralı 2 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Olay, 22 Mart gecesi, saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Ö. (24) ve arkadaşı Atakan A. (21) spor salonu açmak için Erdem K. (23) ile ortak oldu. İki arkadaş, Erdem K.'ye iş yeri açma hazırlıkları için 22 bin lira para verdi. İş yerini belirledikleri sürede açamayan ortakların arası bozuldu. Ahmet Ö. ve Atakan A., verdikleri 22 bin lirayı ortaklarından geri istedi. Para geri ödenmeyince taraflar arasında husumet oluştu.

TARTIŞMA, SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜOlay günü Ahmet Ö. ve Atakan A., Erdem K'nin evinin önüne gidip telefonla arayıp dışarı çıkmasını istedi. Erdem K., ikilinin yanına geldikten sonra taraflar kavga etti. Sesleri duyup dışarı çıkan Erdem K.'nin babası İlhami K. (50) ve kardeşi E.K. (17) de kavgaya karıştı. Taraflar birbirlerine silah çekip ateş etti. Çıkan çatışmada Erdem K., kardeşi E.K., babası İlhami K. ile husumetlisi Ahmet Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulansla, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Erdem K. ile 5 kurşunla yaralanan husumetlisi Ahmet Ö.'nün hayati tehlikesi bulunurken, E.K. ve İlhami K.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.2 KİŞİ TUTUKLANDIPolisin olay yerinde bulduğu 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda boş kovan incelenmek için emniyete götürülürken, Atakan A. ile hastaneden taburcu edilen İlhami K. ve oğlu E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Atakan A. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İlhami K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma 22 bin liralık alacak için çıkmış
4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma 22 bin liralık alacak için çıkmış
4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma 22 bin liralık alacak için çıkmış
YORUMLAR
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22 bin TL'lik spor salonu alacağında kanlı son: 4 yaralı 22 bin TL'lik spor salonu alacağında kanlı son: 4 yaralı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, restoran açılışına katıldı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, restoran açılışına katıldı

Güzelyalı, Çukurova, 22 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma 22 bin liralık alacak için çıkmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma 22 bin liralık alacak için çıkmış - Son Dakika
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