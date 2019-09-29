Son Dakika Haberleri: 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
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4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde, husumetli iki grup arasında markette çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde, husumetli iki grup arasında markette çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı. Kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Markette karşılaşan ve aralarında husumet olan Orhan U. ile Mehmet B., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan U. ile tarafları ayırmaya çalışan Osman U., Mehmet B.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı. Olay yerinden kaçan Mehmet B., evinin önünde karşılaştığı Sefa U. ve Mehmet U.'ya da ateş ederek, çeşitli yerlerinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Orhan U., Osman U., Sefa U. ve Mehmet U., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Polis, Mehmet B. ile kavgaya karıştığı ileri sürülen Osman B. ve Kadir T.'yi gözaltına aldı.
'KIZ MESELESİNDEN HUSUMET' İDDİASI
Mehmet B. ile Orhan U.'nun aileleri arasında, 3 yıl önce 'kız isteme' yüzünden kavga çıktığı öne sürülürken, Orhan U.'nun Mehmet B., Osman B., Şükrü B. ve Gülser B.'yi silahla yaraladığı, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Orhan U.'nun, olay günü cezaevinden haftalık izne çıktığı, marketteki kasiyerle konuştuğu sırada olayın gerçekleştiği belirtildi.
KAVGA ANI KAMERADA
Öte yandan marketteki silahlı kavga anı, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; yanındaki çocukla markete giren Mehmet B.'nin, iş yerindeki kasiyerle sohbet eden Orhan U.'ya omzu değdikten sonra ikilinin tartıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde, elinde tabanca bulunan Mehmet B.'nin tartıştığı kişilere ateş ettiği de görülüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
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