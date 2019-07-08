Son Dakika Haberleri: 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika Güncel Haber

4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

28 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bodrum- Milas kara yolu Kaynar mevkisinde, Emin Özbaş'ın kullandığı 35 YT 505 plakalı otomobil, yol kenarında duran Serkan Göksu idaresindeki 34 DE 9983 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobil de hareket ederek, beton mikserine, kamyonete ve ardından da bir yayaya çarptı.
Yaralanan sürücüler Özbaş ve Göksu, araçtaki Metin Celal Özbaş ile yaya Hilmi Kuş, ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:15 Kaynak: AA
Bodrum, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Toyota kendi kendini şarj edebilen otomobil geliştiriyor ABD'de, aşırı yağışlardan çöken yol otomobili böyle yuttu Yerli otomobilde imzalar atılmaya başlandı! 62 şirketle görüşülüyor Kaçak yollarla Türkiye'ye 1,5 ton uyuşturucu madde sokmaya çalışan çete yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 19:44:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]