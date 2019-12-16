4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, kazı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, kazı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İsa Sünlü yönetimindeki 32 FD 717 plakalı otomobil ile Enes Kandemir idaresindeki 07 ENS 24 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Toptancılar Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Bilal Bila ve Tolgahan Küçük yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Sünlü ekiplerce çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tali yoldan çıkan otomobille ana yolda seyir halindeki otomobilin çarpışması yer alıyor.

4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Fatih Mahallesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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