4 kişinin yaralandığı trafik kazasında kadının kolu koptu - Son Dakika

4 kişinin yaralandığı trafik kazasında kadının kolu koptu

Erzincan'da istinat duvarına çarpıp takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da istinat duvarına çarpıp takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı. Kazada kolu kopan kadının kurtarılması için ekipler seferber oldu.

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Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana gelen kazada, Tuncay L., idaresindeki 34 SK 0393 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki istinat duvarına çarparak takla attı.


Kazada otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişiden bir kadının kolu koptu. Aşırı kan kaybeden kadının kurtarılması için ekipler seferber oldu.


112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken kolu kopan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında kadının kolu koptu - Son Dakika
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