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4 KİŞİNİN YARALANDIĞI YÜKSEKOVA'DAKİ KAVGA SONRASI POLİSİN ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR - Son Dakika

4 KİŞİNİN YARALANDIĞI YÜKSEKOVA'DAKİ KAVGA SONRASI POLİSİN ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

12.01.2022 15:11

HAKKARİ'nin Yüksekova'da ilçesinde dün 4 kişinin yaralandığı kavga sonrası polis, bugün de önlemlerini sürdürdü.

HAKKARİ'nin Yüksekova'da ilçesinde dün 4 kişinin yaralandığı kavga sonrası polis, bugün de önlemlerini sürdürdü. Cadde ve sokaklarda devriye görevi yapan polis ekipleri, özellikle ara sokaklara giren kişiler üzerini aradı.

Yüksekova'da 2 gün önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan gerginliğin ardından taraflar dün ilçe merkezinde karşılaşınca yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada her iki gruptan 3 kişi silahla, 1 kişi ise aldığı taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde üzerindeki bazı iş yerlerinin camlarının da kırıldığı kavgada polis ekipleri, tarafları ayırmak için TOMA'larla basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, yaralı 4 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayların büyümemesi için Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda yine geniş güvenlik önlemi aldı. Sabah saatlerinden itibaren ilçe merkezinde devriye görevi yapan ekipler, şüpheli gördüğü veya sokak aralarına girmek isteyen kişileri kimlik ve üst aramasından geçirdikten sonra geçmelerine izin verdi.

4 KİŞİNİN YARALANDIĞI YÜKSEKOVA'DAKİ KAVGA SONRASI POLİSİN ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR
4 KİŞİNİN YARALANDIĞI YÜKSEKOVA'DAKİ KAVGA SONRASI POLİSİN ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR
4 KİŞİNİN YARALANDIĞI YÜKSEKOVA'DAKİ KAVGA SONRASI POLİSİN ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

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Yüksekova, Hisarcık, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI YÜKSEKOVA'DAKİ KAVGA SONRASI POLİSİN ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI YÜKSEKOVA'DAKİ KAVGA SONRASI POLİSİN ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR - Son Dakika
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