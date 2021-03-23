4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı - Son Dakika

4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı

23.03.2021 17:25
4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kalan TEM Otoyolu'nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Kaza, 14.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve aralarında tır, tanker ve otomobillerin de olduğu 7 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralanırken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

TEM OTOYOLU 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, çekiciler ve Karayolları Müdürlüğü'ne ait vinçlerle kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin yola sızan yakıtların, bir kazaya sebep olmaması amacı ile yaptığı temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı

ARAÇ KUYRUĞU UZADIKÇA UZADI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde oluşan uzun araç kuyrukları ise havadan görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı
4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı
4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı

TEM Otoyolu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı - Son Dakika


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