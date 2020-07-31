4 kişiyi katletmeden önce, 'aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş (2) - Son Dakika

4 kişiyi katletmeden önce, 'aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş (2)
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ Olayda hayatını kaybeden Turgut (65), eşi Döndü (61) oğlu Can Serkan (24) ve hamile gelini Beyza Kandur'un (24) cenazeleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Olayda hayatını kaybeden Turgut (65), eşi Döndü (61) oğlu Can Serkan (24) ve hamile gelini Beyza Kandur'un (24) cenazeleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yukarı Tekke Mezarlığı Mezarlıklar Müdürlüğü önünde kılınan namazın ardından cenazeler defnedildi. Cenaze sırasında olayda hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 05:57
Kaynak: DHA
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