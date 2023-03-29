4 kişiyi katleden muhtardan akıllara durgunluk veren savunma: Olay öncesi vücuduma bir güç girdi, kontrol bende değildi - Son Dakika
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4 kişiyi katleden muhtardan akıllara durgunluk veren savunma: Olay öncesi vücuduma bir güç girdi, kontrol bende değildi

29.03.2023 10:24

İstanbul Kartal'da miras meselelerini görüşmek için bir araya geldikleri avukatlık bürosunda bulunan 4 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan Muhtar Ahmet Salih Belginer, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezası aldı. Duruşmada savunması dinlenen Belginer, "Olay öncesi vücuduma bir güç girdi. Ne yaptığımı fark edemedim ve anlayamadım. Kontrol bende değildi" ifadelerini kullandı.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer getirilirken müşteki Arzu Onat ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki celsede mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Ahmet Salih Belginer'in, 4 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

"OLAY ÖNCESİ VÜCUDUMA BİR GÜÇ GİRDİ"

Tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer son savunmasında, "Böyle bir olay yaşadığım için çok üzgünüm. Benim üzerime çok geldiler. Olay öncesi vücuduma bir güç girdi. Ne yaptığımı fark edemedim ve anlayamadım. Kontrol bende değildi. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 14 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Belginer'i, Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu ve Ahmet Nuri Onat'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Ahmet Salih Belginer'in, Arzu Onat'ı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ahmet Salih Belginer'in 4 kişiye karşı işlediği "Kasten öldürme" suçundan 4 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken Arzu Onat'a karşı işlediği "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Savcısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 kişiyi katleden muhtardan akıllara durgunluk veren savunma: Olay öncesi vücuduma bir güç girdi, kontrol bende değildi - Son Dakika


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