4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sivas'ta aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kurban Bayramı arefesinde Yüceyurt Mahallesi'nde Kandur ailesinin yaşadığı evi silahla basan Dursun D., kendisiyle evlenmekten vazgeçen Gülbeyaz G.'nin ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü. Katil zanlısı, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı olarak yakalanmıştı. Olayda hayatını kaybeden kadının annesi Döndü Kandur, babası Turgut Kandur, kardeşi Serkan Kandur ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur, geçtiğimiz gün Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Cinayet zanlısı, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİVAS