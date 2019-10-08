4. Kızlar Sahada Gençlik Kupası'nda kazananlar belli oldu

2013 yılında yola çıkan "Kızlar Sahada" girişimi, her yaştan kadına ve kız çocuğuna "yapamazsın" diye kodlanan toplumsal cinsiyet yargılarını futbol aracılığıyla ortadan kaldırmayı amaçlıyor.



Bu sene de liselerdeki kız öğrencilerin sahaya çıkması ve futbol aracılığıyla güçlenmesi için düzenlenen Gençlik Kupası'nı, kız çocuklarını takım ruhu ile güçlendirmek ve kapsamını genişletmek için bu yıl devlet liselerini de programa ücretsiz davet etti.



İstanbul'un farklı bölgelerinden katılan; Istanbul Gateway Academy, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi ve Alibeyköy Özel Sentez Lisesi'nin katılımıyla toplamda 5 takım ile oynanan 10 maçta nefesler tutuldu. Birincilik kupasını Haydarpaşa Lisesi kaldırırken, ikinciliği Galatasaray Lisesi, üçüncülüğü ise Istanbul Gateway Academy kaldırdı.



Gençlik Kupası, her sene heyecanla ve #iyifutbol ile bir adım daha büyüyor. Maçlarda kıyasıya rekabetin, #iyifutbol'un önüne geçemediği "4.Kızlar Sahada Gençlik Kupası" her sene olduğu gibi bu sene de keyifli anlara sahne oldu.



