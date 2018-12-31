4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut, Bu Görevinden 3. Ordu Komutanligi Denetleme...
1 saat önce
IHAAW013938-GEN/31-12-2018- 4. Komando tugay komutanı tuğgeneral mustafa barut, bu görevinden 3. Ordu komutanligi denetleme değerlendirme başkanlığına atandı 31.12.2018 01: 39: 38 TSI NNNN.
IHAAW013938-GEN/31-12-2018
- 4. Komando
tugay komutanı tuğgeneral mustafa barut, bu görevinden 3. Ordu
komutanligi denetleme değerlendirme başkanlığına atandı 31.12.2018 01: 39: 38 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:45 Kaynak: İHA
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