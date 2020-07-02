4 köpek yavrusu, tarla süren biçerdöverin altında kaldı - Son Dakika

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, yonca tarlasını biçen bir kişi tarafından fark edilmeyen 4 yavru köpekten biri öldü, ikisinin ayakları kesildi, biri ise hafif yaralandı. Sakat kalan köpekler, Patnos Belediyesi'nin veteriner hekimleri tarafından tedaviye alındı.
Olay, Patnos'un Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçlık alanda gezen vatandaşlar, yaralı 3 yavru köpek gördü. Hayvanseverler, cep telefonu ile bunu videoya alarak Patnos Belediyesi'ne bilgi verdi. Gelen ihbar üzerine kısa sürede yavru köpeklerin bulunduğu yere giden belediyenin veteriner hekim ile veteriner sağlık teknikeri, köpeklere müdahale etti. Yapılan incelemede tarlasını biçen bir vatandaşın kullandığı biçerdöverin kazayla köpeklerin sakat bıraktığı öğrenildi.
Tek ayağı olmayan yavru köpek güçlükle ayakta durabilirken iki ayağı kesik köpek yavrusu ancak sürünerek ilerleyebiliyor. Köpeklerin halini gören hayvanseverler büyük üzüntü duyduklarını söyledi.