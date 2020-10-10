4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar - Son Dakika

BARTIN ırmağının karşısında bulunan 4 köye geçmek için vatandaşların kullandığı ahşap köprü, yıllar içinde eskidi. Vatandaşlar, çelik tellerin üzerine tahtaların yerleştirilmesiyle yapılan köprünün onarılmasını istedi.

Çaydüzü Mahallesi'nin alt tarafında bulunan ırmak yatağını geçmek için mahallede yaşayan hayırsever Necdet Kalafat tarafından 30 yıl önce yaptırılan tahta köprü, yıllar içinde eskidi. Irmağın karşı tarafından bulunan Okçular, Dereköy, Serdar ve Kabagöz köyündeki vatandaşların kent merkezine gelmek için kullandığı 70 metre uzunluğundaki köprünün tahtaları hasar gördü. Her gün köylerde yaşayan yaklaşık 100 kişinin kullandığı köprü, endişeye neden oluyor. Çelik halatların üzerine yerleştirilen tahtaların tamamen deforme olduğu köprü, ırmaktan yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunuyor. Mahallede yaşayan Yılmaz Gemici (62), köprünün onarılmasını isteyerek, "Köprü yapıldıktan sonra herhangi bir tadilat görmedi, zaman içinde çok hasar gördü. Ama köprü hala kullanılmaya devam ediyor. Mahallenin karşı tarafından yaşayan vatandaşlar kent merkezine daha az zamanda gelmek için burayı kullanıyor, ancak köprü büyük tehlike yaratıyor. Köprü üzerinde bulunan bütün tahtalar çürümüş durumda, insan üzerinde yürürken, çok korkuyor. Vatandaşlarımız bu köprüden geçerken, büyük sıkıntı yaşıyor. Biz yetkililerden köprünün onarılmasını istiyoruz" dedi.