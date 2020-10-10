4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar - Son Dakika

4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar

10.10.2020 08:40
4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar, System.String[]

BARTIN ırmağının karşısında bulunan 4 köye geçmek için vatandaşların kullandığı ahşap köprü, yıllar içinde eskidi.

BARTIN ırmağının karşısında bulunan 4 köye geçmek için vatandaşların kullandığı ahşap köprü, yıllar içinde eskidi. Vatandaşlar, çelik tellerin üzerine tahtaların yerleştirilmesiyle yapılan köprünün onarılmasını istedi.

Çaydüzü Mahallesi'nin alt tarafında bulunan ırmak yatağını geçmek için mahallede yaşayan hayırsever Necdet Kalafat tarafından 30 yıl önce yaptırılan tahta köprü, yıllar içinde eskidi. Irmağın karşı tarafından bulunan Okçular, Dereköy, Serdar ve Kabagöz köyündeki vatandaşların kent merkezine gelmek için kullandığı 70 metre uzunluğundaki köprünün tahtaları hasar gördü. Her gün köylerde yaşayan yaklaşık 100 kişinin kullandığı köprü, endişeye neden oluyor. Çelik halatların üzerine yerleştirilen tahtaların tamamen deforme olduğu köprü, ırmaktan yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunuyor. Mahallede yaşayan Yılmaz Gemici (62), köprünün onarılmasını isteyerek, "Köprü yapıldıktan sonra herhangi bir tadilat görmedi, zaman içinde çok hasar gördü. Ama köprü hala kullanılmaya devam ediyor. Mahallenin karşı tarafından yaşayan vatandaşlar kent merkezine daha az zamanda gelmek için burayı kullanıyor, ancak köprü büyük tehlike yaratıyor. Köprü üzerinde bulunan bütün tahtalar çürümüş durumda, insan üzerinde yürürken, çok korkuyor. Vatandaşlarımız bu köprüden geçerken, büyük sıkıntı yaşıyor. Biz yetkililerden köprünün onarılmasını istiyoruz" dedi.


4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar
4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar
4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar
4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar
4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar
4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar
4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar
4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar
4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı" iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir
Beşar Esad rejimi ile terör örgütü buğday kavgasına tutuştu Beşar Esad rejimi ile terör örgütü buğday kavgasına tutuştu         
08:21
Kayıp olarak bildirilen 4 çocuk Kütahya'da bulundu Kayıp olarak bildirilen 4 çocuk Kütahya'da bulundu         
23:31
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan Başbakanı'nın ayakları yere basarsa görüşmeye hazırız Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan Başbakanı'nın ayakları yere basarsa görüşmeye hazırız         
22:48
Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum         
22:23
Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt         
22:11
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 08:50:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 köye ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei