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4 'kültür varlığını koruma' filmi, kamu spotu olarak yayınlanacak - Son Dakika

4 'kültür varlığını koruma' filmi, kamu spotu olarak yayınlanacak

24.12.2021 14:45
4 'kültür varlığını koruma' filmi, kamu spotu olarak yayınlanacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi konularında hazırlanan 4 film, kamu spotu olarak yayınlanacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi konularında hazırlanan 4 film, kamu spotu olarak yayınlanacak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi konularında 4 film hazırladı. Filmlerden 2'sinde kültür varlığı kaçakçılığı, 2'sinde ise kültür varlıklarının tahrip edilmesi konusu işlendi. Kaçakçılığa ilişkin filmlerde kültür varlığı kaçakçılığının hırsızlık olduğu belirtilerek, tarihi değerlere sahip çıkılması gerektiği vurgulandı. Sprey boyalar ve atıklarla tahrip edilen tarihi yapılardan örneklerin yer aldığı diğer iki filmde de kültür varlıklarına verilen her türlü zararın suç kapsamında olduğu anlatıldı.RTÜK tarafından yapılan incelemede hazırlanan filmler, kamu yararına uygun spot film olarak kabul edildi. Filmler RTÜK'ün önerisiyle yayın kuruluşları tarafından yayınlanacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan filmler, RTÜK'ün web sitesindeki 'Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları' bölümüne de eklendi.


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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Turizm, Film, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 4 'kültür varlığını koruma' filmi, kamu spotu olarak yayınlanacak - Son Dakika
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