4. Lavanta Tarla Günleri ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor (3) - Son Dakika

Edirne 4. Lavanta Tarla Günleri, ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor.

Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri, ikinci gün etkinlikleriyle Karaağaç'taki lavanta tarlasında devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren tarlaya gelen vatandaşlar, lavantaların arasında gezip fotoğraf çektirdi.

Yüzlerce kişi boyalı bisiklet, sandalye, çerçeve gibi objeler ve süslenmiş otomobiller önünde fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Çocuklar da oluşturulan sanat atölyesine katılarak boyama yaptı.

Tarla kenarına kurulan stantlarda da lavantadan üretilen hediyelik eşyalar ve yöresel ürünler satışa sunuldu.

Tarla günleri etkinliği 15 Haziran'da sona erecek.