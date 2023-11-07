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4.Levent metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler iptal oldu, ulaşım kilitlendi - Son Dakika

4.Levent metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler iptal oldu, ulaşım kilitlendi

Son Güncelleme: 07.11.2023 10:31

İstanbul Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, seferler iptal oldu.

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metro seferleri iptal oldu. Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

"4. LEVET İSTASYONUMUZ İŞLETMEYE KAPATILMIŞTIR"

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/ Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.

4.Levent metro istasyonunda intihar girişimi: Seferler iptal oldu, ulaşım kilitlendi-1
4.Levent metro istasyonunda intihar girişimi: Seferler iptal oldu, ulaşım kilitlendi-1
Kaynak: DHA

Hacıosman, İntihar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4.Levent metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler iptal oldu, ulaşım kilitlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4.Levent metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler iptal oldu, ulaşım kilitlendi - Son Dakika
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