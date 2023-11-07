4.Levent metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler iptal oldu, ulaşım kilitlendi

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metro seferleri iptal oldu. Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

"4. LEVET İSTASYONUMUZ İŞLETMEYE KAPATILMIŞTIR"

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/ Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.